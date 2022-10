Nun also der Deal mit Google Cloud, der bei den Investoren gut ankomme und der gestrauchelten Coinbase-Aktie am Dienstag gegen den schwachen Markttrend kräftigen Rückenwind liefere. Ob das genüge, um eine nachhaltige Trendwende in Gang zu bringen, sei angesichts des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds und der ausgeprägten Kursschwäche vom Bitcoin und Co fraglich. Risikofreudige Anleger können aber auf die just am Vortag eröffnete Trading-Wette des "Aktionär" aufspringen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.10.2022)



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase springe am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um bis zu sechs Prozent nach oben. Rückenwind liefere dabei eine Meldung, wonach Alphabet-Tochter Google den US-Kryptobörsenbetreiber als Partner für die Abwicklung für Krypto-Zahlungen auserkoren habe. "Der Aktionär" erkläre, warum der Deal so wichtig sei.Ausgewählte Kunden von Google Cloud könnten für den Dienst ab Anfang 2023 dank Coinbase Commerce mit Kryptowährungen bezahlen. Das hätten die beiden Unternehmen laut CNBC bei Googles "Cloud Next" Konferenz am Dienstag bekannt gegeben. Konkret gehe es dabei zunächst "um eine Handvoll Kunden" aus dem Web3-Bereich, die gerne mit Digitalwährungen bezahlen würden, so Google-Cloud-Chef Amit Zavery.Im Laufe der Zeit solle diese Bezahlmethode jedoch auch einem viel größeren Nutzerkreis offenstehen. Zudem prüfe die Alphabet-Tochter, ob und wie sie künftig auch Coinbase Prime, die Handels- und Verwahrplattform für Unternehmenskunden des Kryptobörsenbetreibers, nutzen könne, so Zavery weiter.Coinbase werde derweil im Rahmen der Vereinbarung mit allen datenbezogenen Anwendungen in die Google Cloud umziehen - und dafür dem langjährigen Cloud-Partner Amazon Web Services (AWS) den Rücken kehren, so Jim Migdal, der bei Coinbase den Bereich Geschäftsentwicklung leite.Wie bei Coinbase Commerce üblich, werde das Krypto-Unternehmen unterdessen einen gewissen Prozentsatz der abgewickelten Transaktionen vereinnahmen, habe Migdal erklärt, ohne dabei konkrete finanzielle Details der Vereinbarung zu verraten.Noch wichtiger sei aus Sicht des "Aktionär" jedoch, dass Coinbase durch den Google-Deal das B2B-Geschäft stärke. Bislang sei der Kryptobörsenbetreiber stark von Gebühreneinnahmen im Privatkundengeschäft abhängig. Diese hätten im zweiten Quartal rund 94 Prozent der Transaktionserlöse und rund 77 Prozent des Netto-Konzernumsatzes von Coinbase beigesteuert.Vor diesem Hintergrund sei zuletzt die Sorge gewachsen, dass Rivalen dem Kryptobörsenbetreiber mit niedrigeren Handelsgebühren oder gar kostenlosen Krypto-Trades das Wasser abgraben könnten. Um diese Risiken einzudämmen und die Umsatzströme zu diversifizieren, habe Coinbase unter anderem den Ausbau des Geschäfts mit Firmenkunden und institutionellen Investoren angekündigt - und dabei bereits erste Erfolge gemeldet: Im August sei eine Partnerschaft mit dem weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock geschmiedet worden.