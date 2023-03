Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

59,34 EUR +2,28% (15.03.2023, 18:27)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

62,34 USD -0,49% (15.03.2023, 18:12)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Es gehe rund im Banken-Sektor. Bereits letzte Woche hätten einige US-Regionalbanken Schlagzeilen gemacht, allen voran die Silicon Valley Bank (SVB). Nachdem die Märkte am Montag aufgeatmet hätten, stehe nun Europa in Form der Credit Suisse im Fokus. Die Coinbase-Aktie jedoch interessiere das nicht und schreie "kauf mich".Der Bitcoin habe am Dienstag bei 26.533 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Coinbase habe zeitweise zweistellig vorne gelegen und den Handelstag mit einem Plus von knapp sechs Prozent beendet.Das sei wenig überraschend gekommen, da sowohl die Kryptowährung als auch der Technologie-Index NASDAQ einen starken Tag gehabt hätten. Doch auch am Mittwoch habe sich Coinbase stark gezeigt, obwohl der Bitcoin nicht weiter habe ansteigen können und die NASDAQ sogar negativ notiere.Falls es zu einer ähnlichen Aufwärtsbewegung komme wie am Anfang des Jahres, seien dreistellige Kurse wahrscheinlich.Coinbase sollte nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend weiter steigen können. "Der Aktionär" bleibt bullish mit einem vorläufigen Kursziel von 87 Euro, so Michael Diertl. (Analyse vom 15.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link