Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

246,00 EUR +4,84% (11.03.2024, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

270,65 USD +5,47% (11.03.2024, 17:31)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (11.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Bitcoin baue seinen Vorsprung am Montagnachmittag aus und schreibe dabei immer neue Rekorde. Der aktuelle Höchststand liege laut coinmarketcap.com bei 72.709,98 Dollar, doch die Bullen würden nicht locker lassen. Das beflügele auch die Aktien vieler Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt. Coinbase habe dabei einen wichtigen Meilenstein zurückerobert.Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers würden am Montag im US-Handel mehr als fünf Prozent zulegen und hätten bei 271,65 Dollar den höchsten Stand seit Ende Dezember 2021 erreicht. Noch erfreulicher sei allerdings, dass Coinbase nun wieder deutlich über dem Referenzkurs von 250 Dollar beim Direct Listing an der NASDAQ im April 2021 notiere. Der Sprung über die wichtige Marke sei bereits am Freitag gelungen und werde durch die heutigen Anschlussgewinne bestätigt.Noch vor einem Jahr sei das Niveau des Börsengangs in weiter Ferne gewesen. Nach dem Krypto-Winter 2022 habe die Aktie damals im Bereich von 55 Dollar an einer Bodenbildung gearbeitet. Unterstützt von der kräftigen Erholungsrally bei Bitcoin und Co habe sich die Aktie seither aber beinahe wieder verfünffacht.Im Gegensatz zum Bitcoin sei das Rekordhoch bei Coinbase aber trotz dieser fulminanten Aufholjagd noch ein gutes Stück entfernt. Denn die Euphorie über den mit Spannung erwarteten Börsengang im Bullenmarkt 2021 habe den Kurs noch am ersten Handelstag kurzzeitig bis auf 429,54 Dollar getrieben - ein Rekord, der bis heute unerreicht geblieben sei. Selbst vom heutigen Mehrjahreshoch aus würden Coinbase noch fast 60 Prozent Kursplus für neue Höchststände fehlen.Die Rekordjagd beim Bitcoin und vielen Altcoins beflügele derweil auch das operative Geschäft von Coinbase. Das tägliche Handelsvolumen auf der Plattform habe zuletzt das Niveau des Bullenmarkts 2021 erreicht, schreibe Goldman-Sachs-Analyst Will Nance in einer aktuellen Studie. Die jüngste Kursrally am Kryptomarkt sei demnach zumindest teilweise dem gestiegenen Engagement von Privatanlegern zu verdanken gewesen.In der Folge habe er auch seine Verkaufsempfehlung gestrichen und die Coinbase-Aktie auf "neutral" hochgestuft. Den fairen Wert habe er ebenfalls kräftig von 170 auf 282 Dollar erhöht. Von den 17 Analysten, die sich laut Bloomberg mit der Aktie beschäftigen würden, sei er damit momentan sogar der größte Bulle - trotz der neutralen Haltung. Die Kursziele der übrigen Experten seien durch den jüngsten Aufwärtsdrang bereits übertroffen worden - sie könnten nun ebenfalls nachziehen.Trotz neuer Rekorde sehe "Der Aktionär" beim Bitcoin noch jede Menge Kurspotenzial. Eine Fortsetzung der Rally würde dabei auch der Aktie von Coinbase weiteren Rückenwind liefern. Anleger, die der Empfehlung in Ausgabe 44/23 gefolgt seien, könnten sich bereits über ein Plus von mehr als 200 Prozent freuen und langsam über erste Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Bei der verbliebenen Position sollten derweil Ziel und Stopp nachgezogen werden, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: