Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (30.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Atlantic Equities:Simon Clinch, Analyst von Atlantic Equities, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) hoch.Die Q1-Ergebnisse hätten den Fokus des Managements auf die Rückkehr des Unternehmens zu nachhaltiger Profitabilität bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Coinbase gewinne den Anteil der Depotwerte zurück und nutze auch seine Vertrauenswürdigkeit, um Preismacht auszuüben. Dies seien wichtige Schritte, um die Widerstandsfähigkeit des Modells zu stärken. Die jüngsten Maßnahmen von Coinbase würden es den Anlegern ermöglichen, über die kurzfristigen Risiken hinaus auf die längerfristigen Chancen zu schauen.Simon Clinch, Analyst von Atlantic Equities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Coinbase-Aktie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 70 USD bestätigt. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:55,57 EUR +2,40% (30.05.2023, 11:58)