Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

75,23 EUR -0,04% (26.10.2022, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

75,05 USD +13,04% (25.10.2022)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (26.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Trade vom 10. Oktober sei ein Treffer gewesen. Wer diesem Trading-Tipp gefolgt sei, stehe bereits zwölf Prozent im Plus. Infolge eines Kaufsignals stehe die Chance gut, dass das Szenario eintreten und der Trade somit sein volles Potenzial entfalten könne. So sollten Trader mit ihrer bestehenden Position umgehen.Die Coinbase-Aktie habe den Dienstagshandel mit einem satten Plus von 13 Prozent geschlossen und damit deutlich über dem Einstiegskurs notiert. Diese impulsive Bewegung sollte nach einer tagelangen Seitwärtsphase der Startschuss für die Rally bis zur Zielmarke von 94,58 Dollar sein.Das nächste Etappenziel sei das Oktober-Hoch bei 76,28 Dollar, darauf folge das September-Hoch bei 84,58 Dollar als weiterer Widerstand. Um diese Marken zu überwinden, benötige die Coinbase-Aktie weiterhin Rückenwind in Form eines schwachen Dollars.Wer dem Trading-Tipp gefolgt sei, befinde sich bereits dick im Plus. Trader halten an ihrer Position von vor zwei Wochen fest und setzen ihren Stopp auf Break-even, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link