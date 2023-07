NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Needham & Co:John Todaro, Analyst von Needham & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und erhöht das Kursziel von 70 auf 120 USD.Die SEC habe gestern ein Urteil im summarischen Verfahren gegen Ripple gefällt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Gericht habe den Antrag der SEC abgelehnt, dass programmatische Verkäufe einen Investitionsvertrag darstellen würden, was für Coinbase ein positives Ergebnis sei, da es einen Präzedenzfall schaffe, dass Krypto-Token-Verkäufe über Börsen, zumindest im Fall XRP, nicht gegen Wertpapiergesetze verstoßen würden. Dieses Ergebnis sollte auch den regulatorischen Druck auf die Coinbase-Aktie moderat verringern.John Todaro, Analyst von Needham, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 70 auf 120 USD angehoben. (Analyse vom 14.07.2023)