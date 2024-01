NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

132,82 USD +6,09% (29.01.2024, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (30.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Oppenheimer:Owen Lau, Analyst von Oppenheimer, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "perform" auf "outperform" herauf.Entweder werde Coinbase in der SEC-Klage gewinnen oder das Gericht werde sie abweisen. Lau glaube auch, dass der Spot-Bitcoin Exchange Traded Fund ein Netto-Positiv für das Unternehmen sei, seine Fundamentaldaten seien in einem Aufwärtstrend, und es gebe "mehrere kurz- und langfristige Katalysatoren" für die Aktien. Da Coinbase seit dem 28. Dezember um 35% gefallen sei, könnte das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie attraktiver sein. Der Analyst glaube, dass das Unternehmen "stärker ist, als viele Menschen erkennen, und das Management-Team ist härter als die meisten Investoren denken".Owen Lau, Analyst von Oppenheimer, stuft die Coinbase-Aktie von "perform" auf "outperform" hoch. Das Kursziel laute 160 USD. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:125,20 EUR +2,09% (30.01.2024, 10:53)