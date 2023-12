NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA heben das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 35 auf 54 USD an.Laut Mizuho hätten steigende Bitcoin-Preise und eine höhere Volatilität die Volumina von Coinbase um 90% gegenüber dem dritten Quartal erhöht. Dies impliziere, dass der Umsatz des Unternehmens im vierten Quartal um 25% bis 30% über dem Konsens liegen werde. Das Unternehmen sage jedoch, dass die erhöhte Volatilität auch dazu führe, dass "fortgeschrittene" Händler wieder in den Markt zurückkehren würden, was die gemischten Einzelhandelsumsätze beeinträchtigen könne. Der Umsatzanstieg im vierten Quartal dürfte bekannt sein, aber eine negative Überraschung bei den Umsätzen sei nach Ansicht von Mizuho in der Aktie nicht eingepreist. Das Unternehmen begründe die Zielerhöhung mit besser als erwarteten Volumentrends und einem höheren Marktmultiplikator.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Aktie von Coinbase weiterhin mit "underperform". (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:155,44 EUR +1,83% (22.12.2023, 14:45)