Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die größte US-Kryptobörse habe eine millionenschwere Strafe wegen angeblich zu lascher Vorkehrungen gegen Geldwäsche im Bundesstaat New York akzeptiert. Das Unternehmen zahle im Rahmen eines Vergleichs insgesamt 100 Mio. USD, habe die New Yorker Finanzaufsicht DFS am Mittwoch mitgeteilt.Die Aufseher hätten Coinbase u.a. beschuldigt, Kunden vor der Eröffnung von Konten nicht ausreichend überprüft zu haben. Dadurch seien kriminelle Akteure auf die Handelsplattform gelangt, habe das New Yorker Department of Financial Services erklärt. Eine Stellungnahme von Coinbase habe zunächst nicht vorgelegen. Die Behörde habe Coinbase daher eine Strafzahlung i.H.v. 50 Mio. USD aufgebrummt. Weitere 50 Mio. USD solle der Konzern in ein Programm zur Verbesserung seiner Kontrollmechanismen stecken.Trotz der Millionenstrafe hätten die Anleger erleichtert auf die Beilegung des seit Jahren andauernden Konflikts mit der Behörde reagiert. Die Coinbase-Aktie sei zur Wochenmitte zeitweise um 13% nach oben geschnellt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link