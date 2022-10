Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

68,25 EUR -5,35% (13.10.2022, 17:21)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

63,085 USD -9,81% (13.10.2022, 17:07)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase verzeichne am Donnerstagnachmittag heftige Verluste. Grund dafür seien die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten für den September, die derzeit auf dem gesamten Aktien- und Kryptomarkt lasten würden. Positive News vom Wochenanfang würden vor diesem Hintergrund verpuffen.Für Coinbase habe die Woche so gut begonnen: Erst habe der US-Kryptobörsenbetreiber die nötige Erlaubnis der Behörden in Singapur bekommen, um Krypto-Geschäfte in dem Stadtstaat anbieten zu dürfen, und kurz darauf eine wichtige Partnerschaft mit Google Cloud zum Ausbau des B2B-Geschäfts vermeldet. Die Aktie habe daraufhin gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt spürbar zugelegt.Diese Gewinne seien am Donnerstag aber bereits wieder dahin, denn nach der Veröffentlichung der jüngsten US-Inflationsdaten sei die Aktie am Nachmittag zweitweise um mehr als zwölf Prozent abgesackt. Dass nun weitere Zinserhöhungen der FED folgen dürften, sorge am Aktien- und Kryptomarkt gleichermaßen für lange Gesichter - und laste somit doppelt auf der Coinbase-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: