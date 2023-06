NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

53,84 USD +1,09% (08.06.2023, 16:48)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (08.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysen von Barclays stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "equal-weight" mit einem Kursziel von 61 USD ein.Die SEC-Klage gegen Coinbase scheine im Einklang mit der Wells Notice. Potenzielle Strafen könnten "ziemlich bedeutsam" gegenüber früheren Erwartungen sein. Darüber hinaus habe Alabama in einer gemeinsamen Klage mit neun anderen Bundesstaaten eine "Show Cause"-Anordnung im Zusammenhang mit dem Staking-Programm erlassen, was die regulatorische Unsicherheit des Unternehmens noch erhöhe.Die Analysen von Barclays stufen die Coinbase-Aktie unverändert mit dem Votum "equal-weight" ein. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:50,35 EUR +1,12% (08.06.2023, 17:01)