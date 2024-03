Börsenplätze Coinbase-Aktie:



249,49 USD +2,83% (08.03.2024, 15:44)



US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie eile in den letzten Wochen von einem Jahreshoch zum nächsten. Mittlerweile habe sie fast die 250-Dollar-Marke erreicht, dennoch sei das Aufwärtsmomentum ungebrochen. Nun erhöhe sogar Goldman Sachs sein Kursziel dramatisch und bewerte die Aktie neu. Das müsse aber nicht unbedingt ein positives Zeichen sein.Goldman-Analyst William Nance stufe Coinbase nun mit "neutral" ein, nachdem er zuvor zum Verkauf des Papiers geraten habe. Sein Kursziel habe er von 170 Dollar um beeindruckende 65 Prozent auf 282 Dollar angehoben. Damit sehe die US-Investmentbank noch ein Potenzial von circa 15 Prozent gegenüber dem Donnerstagsschlusskurs. Zum Vergleich: Der Konsens der bei Bloomberg gelisteten Experten liege bei 171,22 Dollar, was ein Abwärtspotenzial von fast 30 Prozent impliziere.Die Coinbase-Aktie reagiere am frühen Freitagnachmittag auf die Neueinschätzung von Goldman kaum. Möglicherweise auch, weil Nance mit seinen Analysen in der Vergangenheit sehr häufig falsch gelegen habe.Grundsätzlich sei eine derart hohe Anhebung des Kursziels sowie das Re-Rating von "verkaufen" auf "neutral" etwas sehr positives. Im konkreten Fall der Neueinstufung von Coinbase durch Goldman Sachs könnte das aber viel mehr auf eine bevorstehende größere Korrektur hinweisen. Solange der steile Aufwärtstrend intakt bleibe, dürfte es aber vorerst weiter nach oben gehen. Das Kursziel des "Aktionär" liege bei 250,00 Euro. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link