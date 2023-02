Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Beim Kryptobörsenbetreiber stünden am heutigen Dienstagabend (21. Februar) die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 auf der Agenda. Bereits im Vorfeld sei klar, dass diese im Vergleich zum Vorjahr wohl extrem schwach ausfallen würden. Schuld daran sei die Talfahrt am Kryptomarkt über weite Strecken des Jahres 2022. Coinbase-Chef Brian Armstrong selbst hatte deshalb im Dezember deutliche Einbußen in Aussicht gestellt. Die von Bloomberg befragten Analysten würden nun für das abgelaufene Gesamtjahr im Schnitt mit einem Umsatzrückgang um fast 60% auf 3,15 Mrd. USD rechnen. Ergebnisseitig dürfte das US-Unternehmen sogar wieder in die Verlustzone rutschen.Schuld daran sei natürlich primär der Bärenmarkt bei Bitcoin und Co im vergangenen Jahr, der den - überwiegend privaten - Investoren, die bei Coinbase aktiv seien, gehörig die Lust aufs Trading verdorben hätten. Da Gebühreneinnahmen aus dem Privatkundengeschäft den Löwenanteil der Erlöse des Konzerns ausmachen würden, wirke sich diese Zurückhaltung besonders deutlich auf Umsatz und Ergebnis aus. Zudem seien die Vergleichswerte aus dem Vorjahreszeitraum relativ hoch. 2021 habe der Bitcoin eine Rekordfahrt hingelegt und im November sein bisheriger Allzeithoch markiert. Das habe freilich auch die Handelsaktivitäten bei Coinbase beflügelt.Bei Coinbase sei man sich der schwierigen Lage durchaus bewusst. Im Januar habe das Unternehmen weitere Sparmaßnahmen einschließlich des Abbaus von rund einem Fünftel der verbliebenen Stellen verkündet. Die Kosten dafür würden aber erst ab dem laufenden ersten Quartal 2023 zu Buche schlagen. Ob das Management angesichts dieser Herausforderungen und der ungewissen Lage am Kryptomarkt eine konkrete Prognose für das laufende Gesamtjahr wage, sei indes fraglich.Auch mit Blick auf den Aktienkurs sei die Misere bei Coinbase offenkundig: 2022 sei der Kurs um mehr als 80% gecrasht. Am 6. Januar habe er bei 31,55 USD auf einen neuen Tiefststand markiert. Seitdem habe sich die Aktie wieder mehr als verdoppelt, was v.a. der Gegenbewegung am Kryptomarkt seit Jahresanfang zu verdanken sei. Bis sich diese auch wieder im operativen Geschäft von Coinbase widerspiegele, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.