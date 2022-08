Börsenplätze Coinbase-Aktie:



94,18 USD +7,41% (10.08.2022, 15:51)



US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Kernschmelze am Kryptomarkt habe auch Coinbase einen Milliardenverlust eingebrockt. Der Q2-Bericht habe zudem offenbart, wie stark der US-Krytobörsenbetreiber von Transaktionsgebühren abhängig sei, die beim Kauf und Verkauf von Bitcoin und Co anfallen würden. Zusätzlich zu den schlechten Zahlen habe am Dienstag ein Downgrade von Goldman Sachs für Verkaufsdruck im vorbörslichen US-Handel gesorgt.Konkret habe Coinbase in Q2 einen Rückgang beim Trading-Volumen von 30 Prozent sowie dem Transaktionserlös in Höhe von 35 Prozent verbucht. Insgesamt sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 60 Prozent auf 803 Mio. Dollar gefallen. Gleichzeitig seien die Kosten gegenüber dem Q1/2022 um acht Prozent auf 1,9 Mrd. Dollar geklettert. Unter dem Strich habe Coinbase daher einen Verlust in Höhe von rund 1,1 Mrd. Dollar verbucht, nachdem vor zwölf Monaten noch ein Gewinn von 1,6 Mrd. Dollar zu Buche gestanden habe.Mit seinem jüngsten Zahlenwerk habe Coinbase die Markterwartungen deutlich verfehlt. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hätten zuvor mit einem Umsatz von 841 Mio. Dollar sowie einem Verlust von 530 Mio. Dollar gerechnet. Zudem habe Coinbase für das dritte Quartal einen weiteren Rückgang bei der Zahl der monatlich aktiven Kunden (MTU) in Aussicht gestellt und erwarte im Gesamtjahr im Durchschnitt nun sieben bis neun Millionen MTUs.Solange sich der Kryptomarkt nicht nachhaltig erhole, gebe es bei Coinbase wenig Fantasie. Die Coinbase-Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link