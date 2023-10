Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

69,58 EUR +0,38% (04.10.2023, 13:18)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

72,45 USD -0,04% (03.10.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein.Mizuho erwarte, dass "schwindende" Volumina in Kombination mit einer erwarteten "Dürre" im Einzelhandel die Einnahmen des Unternehmens erheblich belasten würden. Die Analysten würden erwarten, dass der Umsatz von Coinbase 10% unter den aktuellen Konsenswerten liegen werde. Im zweiten Quartal habe das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen auf der Coinbase-Plattform bei 1 Milliarde US-Dollar gelegen, was sich im Juli auf 900 Millionen US-Dollar, im August auf 790 Millionen US-Dollar und im September auf 665 Millionen US-Dollar verlangsamt habe.Infolgedessen habe Mizuho seine Schätzung für das Q3-Volumen von 88 Mrd. USD auf 72 Mrd. USD gesenkt. Niedrigere Volumina würden wahrscheinlich zu einer Verfehlung der Q3-Einnahmen führen.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Aktie von Coinbase unverändert mit "underperform". Das Kursziel liege nach wie vor bei 27,00 USD. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: