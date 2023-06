Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

47,105 EUR -14,04% (06.06.2023, 17:25)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

51,13 USD -12,90% (06.06.2023, 17:14)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC habe die Kryptobörse Coinbase am Dienstag vor einem New Yorker Bundesgericht verklagt. Die SEC werfe dem Unternehmen vor, als nicht registrierter Makler und Börsenbetreiber zu agieren.Laut Medienberichten fordere die SEC, dass Coinbase dauerhaft untersagt werde, die bisherigen Geschäftspraktiken zu betreiben. Das Unternehmen habe sich "jahrelang über die regulatorischen Strukturen hinweggesetzt und sich den Offenlegungspflichten des US-Wertpapierrechts entzogen".Die Klage komme nicht überraschend. Bereits im März sei bekannt geworden, dass die SEC gegen Coinbase ermittelt habe. Dabei sei es konkret u.a. um die Produkte Coinbase Earn, Coinbase Prime und Coinbase Wallet gegangen. Zudem würden sich die Aufseher wohl auch am Spot-Handel mit bestimmten Kryptowährungen stären. Laut SEC würde der Handel unter das US-Wertpapierrecht fallen und müsste reguliert werden.