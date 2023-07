Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen den Kryptobörsenbetreiber habe im Juni zumindest kurzfristig für Turbulenzen gesorgt, nun laufe ein langwieriger Rechtsstreit an. Der hätte laut CEO Brian Armstrong womöglich vermieden werden können - allerdings zu einem sehr hohen Preis für das Unternehmen und die gesamte Kryptobranche.Die SEC habe Coinbase nahegelegt, den Handel mit sämtlichen Kryptowährungen mit Ausnahme von Bitcoin einzustellen, habe Armstrong der Financial Times (FT) gesagt. Kurz darauf habe die Behörde die Kryptofirma dann verklagt - u.a., weil sie dem Unternehmen vorwerfe, als nicht registrierter Wertpapierbroker zu agieren.Konkret hätte Coinbase nach dem Willen der SEC mehr als 200 Coins und Token von der Handelsplattform streichen sollen. In der Klage seien aber nur 13 überwiegend schwach gehandelte Kryptowährungen genannt, bei denen es sich nach Einschätzung der Behörde um Wertpapiere ("Securities") handele. Daraus wiederum leite die SEC ihren Regulierungsanspruch gegenüber dem Unternehmen ab. "Sie kamen auf uns zu und sagen: ‚Wir glauben, dass alle Assets außer Bitcoin Securities sind", schildere Armstrong. Daraufhin habe Coinbase wissen wollen, wie die Behörde zu dem Schluss gekommen sei. Doch darauf sei die SEC nicht eingegangen, sondern habe lediglich die Forderung nach dem Delisting aller Altcoins wiederholt. Dieser Forderung nachzugeben sei jedoch nicht in Frage gekommen. "Wir hatten zu diesem Zeitpunkt wirklich keine andere Wahl, denn ein Delisting aller Vermögenswerte außer Bitcoin ( ) hätte im Grunde das Ende der Krypto-Industrie in den USA bedeutet", so Armstrong. Nun liege die Entscheidung beim Gericht.Der Teilerfolg von Ripple Labs gegen die SEC in einem gesonderten Rechtsstreit habe dem Machtanspruch der Behörde bei der Regulierung des Kryptomarkts in den USA einen Dämpfer verpasst. Aus dem Schneider sei Coinbase und der Rest der Branche damit aber noch nicht, im Gegenteil: Die nun bekanntgewordene Forderung zeige, wie weit die SEC am liebsten gehen würde, um Kryptos in den USA an die kurze Leine zu legen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.