NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

69,34 USD +17,47% (15.02.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co:Christopher Brendler, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "buy" auf "neutral" herab.Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt, "doch die Risiken nehmen weiter zu", so der Analyst. Er habe gesagt, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) allein in der letzten Woche drei Geschäftsbereiche von Coinbase - Stablecoins, Staking, Custody - bei den Konkurrenten Paxos und Kraken ins Visier genommen habe. Während Coinbase der langfristige Gewinner sei, nehme die SEC "eindeutig eine kämpferischere Haltung gegenüber Kryptowährungen ein", behaupte Brendler. Er bevorzuge nun das Risiko-Ertrags-Verhältnis von Aktien von Riot Blockchain gegenüber Coinbase.Christopher Brendler, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Coinbase-Aktie von "buy" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 55,00 auf 60,00 USD erhöht. (Analyse vom 16.02.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:65,11 EUR +0,37% (16.02.2023, 13:52)