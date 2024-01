NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Beim Bitcoin sei es zuletzt richtig rund gegangen. Die Kryptowährung sei auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Am Dienstagabend sei der Bitcoin dann in kürzester Zeit bis auf fast 48.000 USD gestiegen, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für die Bitcoin-ETFs gegeben habe. Kurz zuvor sei allerdings das SEC-Konto auf X (Twitter) gehackt worden und die Nachricht daher eine Ente gewesen. Aber im Laufe des 10. Januar sei sehr wohl noch mit einer Entscheidung der SEC zu rechnen, was die Genehmigung der Bitcoin-ETFs betreffe. Und die könnte der Bitcoin-Kurs ganz erheblich beeinflussen - in welche Richtung auch immer. Und natürlich würden auch die Aktien aus dem Kryptobereich durch die ETF-Entscheidung beeinflusst. Zu den bekanntesten gehöre u.a. Coinbase. Aber hier könnte eine positive ETF-Entscheidung sogar zu negativen Effekten führen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.01.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:133,20 EUR -4,26% (10.01.2024, 14:05)