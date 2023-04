NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.04.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Barclays erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von 70 auf 74 USD.Der US-Kryptobörsenbetreiber dürfet in Q1 bei den Handelsumsätze die Schätzungen verfehlen und einen Anstieg der Zinserträge verzeichnen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Hauptaugenmerk der Investoren liege aber auf dem regulatorischen Überhang nach der kürzlich erfolgten Veröffentlichung einer Wells Fargo-Mitteilung, die einige Zeit in Anspruch nehmen werde.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Votum für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 70 auf 74 USD angehoben. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:63,10 EUR +1,11% (14.04.2023, 16:16)