Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).BofA Securities habe die Top-Line-Schätzungen für FY23 und FY24 reduziert, was dazu geführt habe, dass es die bereinigten EBITDA-Prognosen auf 765 und 859 von 876 Mio. USD bzw. 1,075 Mrd. USD für 2023 und 2024 gesenkt worden seien, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die regulatorischen Bedenken würden weiterhin bestehen.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel von 63 auf 60 USD gesenkt. (Analyse vom 12.10.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:71,24 EUR -0,22% (13.10.2023, 14:16)