Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

49,065 EUR +1,65% (07.06.2023, 10:28)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

51,61 USD -12,09% (06.06.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "equal weight" ein.Die SEC habe eine Klage gegen Binance eingereicht, in der behauptet worden sei, dass das Unternehmen den Handel mit einer Reihe von nicht registrierten Wertpapieren angeboten habe, zusätzlich zu den Vorwürfen eines weitergehenden Fehlverhaltens. Was die zusätzlichen Informationen für Coinbase angehe, sei die interessanteste die Behauptung, dass der Stablecoin BUSD ein Wertpapier sei, so der Analyst.Stablecoins seien von Natur aus so konzipiert, dass sie ihren Wert nicht verändern würden, aber die SEC scheine die Werbung von Binance für den Token als Beweis dafür zu sehen, dass der Token einen "Investitionsvertrag" darstelle. Laut Barclays vertreibe Coinbase den Stablecoin USDC an Kunden und biete den Inhabern derzeit einen Anreiz von 2,0%. Barclays sei jedoch der Meinung, dass Coinbase "im Allgemeinen ein guter Akteur ist, wenn es um Compliance-Verfahren geht".Benjamin Budish, Analyst von Barclays, bewertet die Coinbase-Aktie unverändert mit dem Votum "equal weight". Das Kursziel laute nach wie vor 61,00 USD. (Analyse vom 06.06.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: