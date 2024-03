NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

239,50 USD +2,49% (15.03.2024, 19:32)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (15.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).JP Morgan sehe Ethereum und seinen nativen Token Ether als einen wesentlichen Beitrag zum Kryptowährungsökosystem, Entwickler der Blockchain-Technologie und Treiber der Coinbase-Erträge, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Da Ethereum im bisherigen Jahresverlauf um 70% gestiegen sei, in den letzten Tagen die 4.000-USD-Schwelle überschritten habe und die Bitcoin-Renditen übertreffe, habe die US-Bank die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die verschiedenen Geschäftsbereiche von Coinbase bewertet. Sie habe das Kursziel für die Coinbase-Aktie erhöht, um die beträchtliche Rally der Kryptowährungen und die positiven Auswirkungen von Ethereum auf die Einnahmen von Coinbase zu berücksichtigen. Obwohl das neue Kursziel unter dem aktuellen Aktienkurs von Coinbase liege, sehe JPMorgan ein sich schnell verbesserndes Kryptowährungsumfeld und eine steigende Ertragskraft für Coinbase, auch wenn die US-Bank der Meinung sei, dass die Aktie sich selbst überholt haben könnte.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt und das Kursziel auf 95 auf 150 USD angehoben. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:222,50 EUR +2,51% (15.03.2024, 19:45)