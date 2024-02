Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

172,48 EUR +12,16% (16.02.2024, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

165,67 USD +3,30% (15.02.2024)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (16.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Kryptobörsen-Anbieter Coinbase habe am Donnerstagabend seine Q4-Zahlen präsentiert. Das Unternehmen habe auf ganzer Linie positiv überrascht, was im nachbörslichen US-Handel für einen kräftigen Kurssprung gesorgt habe. Nun stünden die Chancen auf ein neues Jahreshoch und sogar Preise über 200 Dollar pro Aktie mehr als gut.Coinbase habe im vierten Quartal die Umsatzschätzungen mit 953,8 Millionen Dollar deutlich übertroffen. Die Analysten hätten im Vorhinein durchschnittlich lediglich mit 826,3 Millionen Dollar gerechnet. Sowohl beim Transaktionsumsatz, der im Jahresvergleich um 64 Prozent auf 529,3 Millionen Dollar angestiegen sei, als auch beim Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen, der im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent 375,4 Millionen Dollar gewachsen sei, habe Coinbase starke Zuwächse verzeichnet.Der Gewinn pro Aktie habe mit 1,04 Dollar die Schätzungen der Experten um mehr als einen Dollar oder rund 4.500 Prozent übertroffen. Von einer derart hohen Profitabilität sei praktisch niemand ausgegangen.Im nachbörslichen US-Handel habe Coinbase zwischenzeitlich kurz an der 190-Dollar-Marke gekratzt, was einem Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Schlusskurs entspreche. Öffne das Papier am Nachmittag auf diesem Niveau, würde der Chart dank eines neuen Jahreshochs sofort ein frisches Kaufsignal auslösen. Die Wahrscheinlichkeit sei in diesem Fall groß, dass Coinbase noch vor dem Wochenende die psychologisch wichtige 200-Dollar-Marke knacke.Die Zahlen von Coinbase seien überragend gewesen und entsprechend würden sie vom Markt honoriert. Wer der Empfehlung aus Ausgabe 44/23 gefolgt ist, hat sein Geld in nur vier Monaten mehr als verdoppelt, so Michael Diertl. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link