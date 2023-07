NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

103,84 USD -5,73% (20.07.2023, 16:37)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Compass Point:Die Analysten von Compass Point raten weiterhin zum Kauf der Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und erhöhen das Kursziel.Die Analysten, die ihre Schätzungen im Vorfeld der Q2-Ergebnisse, die nach Börsenschluss am 3. August veröffentlicht werden sollten, aktualisieren würden, würden feststellen, dass ihre Q2-Schätzungen für Umsatz und bereinigtes EBITDA leicht gesunken seien, was hauptsächlich auf die schwächer als erwarteten Krypto-Spot-Handelsvolumina zurückzuführen sei, sowohl für Coinbase als auch für den Markt im Allgemeinen. Die Analysten würden Coinbase jedoch weiterhin als besonders gut positioniert ansehen, um Marktanteile sowohl im Spot- als auch im Derivategeschäft zu erobern, wenn die Handelsvolumina zurückkehren würden, angesichts des hervorragenden Rufs und der zunehmend negativen Stimmung um den größten Konkurrenten Binance.Die Analysten von Compass Point stufen die Coinbase-Aktie nach wie vor mit dem Votum "buy" ein. Das Kursziel werde von 100 auf 145 USD angehoben. (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:94,30 EUR -4,10% (20.07.2023, 16:52)