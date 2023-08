NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

85,44 USD -2,14% (07.08.2023, 15:56)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co.:Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. raten weiterhin zum Kauf der Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und erhöhen das Kursziel von 77 USD auf 115 USD.Trotz schwächerer Krypto-Handelsvolumina, die die Analysten auf höher als erwartete Handelsspannen im Einzelhandel zurückführen würden, habe Coinbase Q2-Ergebnisse gemeldet, die sowohl in der oberen als auch in der unteren Zeile die Konsensschätzungen übertroffen hätten. Die Analysten würden davon ausgegehen, dass sich das Krypto-Volumen und die Preise für Krypto-Assets verbessern würden, wenn die nächste Halbierung von Bitcoin im April 2024 näher rücke. Außerdem seien sie "optimistisch", dass ein BTC-Spot-ETF in naher Zukunft von der SEC genehmigt werden könnte, was seiner Meinung nach "ein wichtiger positiver Katalysator für die BTC-Preise" und die Coinbase-Aktie sein könnte.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co. stufen die Coinbase-Aktie nach wie vor mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:77,07 EUR -2,85% (07.08.2023, 16:07)