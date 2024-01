Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Coinbase-Aktie habe seit der Genehmigung der Bitcoin-ETFs durch die SEC deutlich verloren. Doch in den letzten Tagen scheine sie sich stabilisiert zu haben und könnte nun wieder nach oben drehen. Während das Gros der Analysehäuser noch skeptisch sei, hätten die Analysten von Oppenheimer das Papier nach oben gestuft.Die Investmentbank habe Coinbase von "perform" auf "outperform" nach oben gestuft. "Es ist einfach. Wenn Krypto gekommen ist, um zu bleiben, ist Coinbase langfristig betrachtet ein No-Brainer." Das Kursziel von Oppenheimer liege bei 160 Dollar. Die Analysten hätten das Upgrade mit höheren Handelsvolumina und der Genehmigungen für die Bitcoin-Spot-ETFs begründet.Doch es habe von Expertenseite nicht nur positive Einschätzungen zur Coinbase-Aktie gegeben. Schon am Dienstag letzter Woche habe JP Morgan das Papier auf "underweight" gesenkt und es mit einem Kursziel von 80 Dollar versehen.Nachdem Barclays bereits am Freitag das gleiche Rating wie JP Morgan abgegeben und den Titel mit einem Kursziel von 110 Dollar versehen habe, habe sich am Montag Bernstein zu Wort gemeldet. Das Analysehaus habe die Aktie mit "market-perform" eingestuft und das Kursziel mit 80 Dollar beziffert.Auch wenn die Analysten noch skeptisch seien, dürfte Coinbase mit der Funktion als Verwahrstelle für die Bitcoin-ETFs eine neue, sehr ertragreiche Einnahmenquelle erschlossen haben."Der Aktionär" geht mittel- und langfristig betrachtet von steigenden Bitcoinpreisen aus und rät deshalb auch bei den Anteilsscheinen von Coinbase zum Zugreifen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2024)