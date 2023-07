NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "equal-weight" auf "underweight" herab.Das Unternehmen habe in den letzten Quartalen mit seinen Einnahmen und Kosten überrascht, aber angesichts des geringen Volumens und der geringen Marktkapitalisierung des USD-Coins, des regulatorischen Überhangs, der wahrscheinlich noch einige Zeit andauern werde, und des deutlichen Anstiegs der Aktien in letzter Zeit gebe es nur wenige kurzfristige Treiber für Coinbase, insbesondere aus fundamentaler Sicht.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Coinbase-Aktie von "equal-weight" auf "underweight" zurück. Das Kursziel werde von 61,00 auf 70,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:94,70 EUR -0,57% (14.07.2023, 11:02)