Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

63,57 EUR +1,86% (14.04.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

69,91 USD +1,39% (14.04.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (16.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase habe seit Anfang 2023 in der Spitze wieder mehr als 100% zugelegt. Rückenwind liefere dabei v.a. die Erholungsrally bei Bitcoin und anderen Kryptos, mit denen das Papier des Börsenbetreibers in der Regel stark korreliere. Analyst Dan Dolev von Mizuho bleibe allerdings dennoch skeptisch.Der Grund: Während der Bitcoin in dieser Woche die 30.000-USD-Marke zurückerobert habe, habe das US-Unternehmen davon im operativen Geschäft nicht profitieren können, im Gegenteil. Das Handelsvolumen von Privatinvestoren auf der Plattform sei zuletzt sogar rückläufig gewesen und habe im April bisher bei rund einer 1 Mrd. USD pro Tag gelegen - nach durchschnittlich 1,6 Mrd. USD im März.Das sei einerseits untypisch, denn bislang habe sich das Handelsvolumen bei Coinbase meist im Gleichschritt mit dem Bitcoin-Kurs entwickele. Und zweitens sei es problematisch, denn im vergangenen Geschäftsjahr habe Coinbase mit dem Privatkundengeschäft rund 70% des gesamten Umsatzes erwirtschaftet, so Dolev.Seiner Einschätzung nach seien es derzeit v.a. institutionelle Investoren, die hinter dem Kursanstieg beim Bitcoin stecken würden - während viele private Anleger noch an der Seitenlinie warten würden. Wenn Coinbase voraussichtlich Anfang Mai die Zwischenbilanz für das erste Quartal vorlege, rechne der Analyst daher mit einem "bösen Erwachen".Vor diesem Hintergrund sehe Dolev auch keine Rechtfertigung für den deutlichen Kursanstieg seit Jahresanfang. Er habe daher sein "underweight"-Rating bestätigt und den fairen Wert der Aktie bei 30 USD belassen, was ausgehend vom Wall-Street-Schlusskurs am Freitag rund 57% Rückschlagrisiko bedeute.Mit Blick auf das katastrophale Vorjahr und die relativ niedrigen Erwartungen der Analysten an das abgelaufene Q1 dürfte im Hinblick auf die operative Entwicklung bereits viel Negatives eingepreist sein. Zudem sei die Aktie ein heißer Kandidat für einen Short-squeeze. Das berge Potenzial für weitere Kurssteigerungen.Gleichzeitig seien nach dem Rebound der letzten Monate jederzeit auch Gewinnmitnahmen möglich, während der wachsende Regulierungsdruck in den USA zumindest kurz- und mittelfristig ein zusätzliches Risiko darstelle. Die Coinbase-Aktie eigne sich daher nur für risikobereite Anleger, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.