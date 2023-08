Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

70,35 EUR +1,87% (23.08.2023, 09:40)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

74,90 USD -0,50% (22.08.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Barclays:Benjamin Budish, Analyst von Barclays, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unverändert "underweight" ein.Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass Centre abgewickelt werde und dass es sich an Circle beteilige. Eine neue geschäftliche Vereinbarung, bei der die emissionsbezogenen Einnahmen zu gleichen Teilen geteilt würden, könnte sich im Geschäftsjahr 2024 im niedrigen einstelligen Bereich positiv auf den Umsatz auswirken und im hohen einstelligen Bereich auf das EBITDA, wenn der Gesamtanteil 50% erreiche, so der Analyst.Die aktualisierte Vereinbarung bedeute, dass Coinbase nicht nur die Einnahmen erhalte, die es unter der vorherigen Vereinbarung in Bezug auf die auf seiner Plattform gehaltenen USD-Münzen erhalten hätte, sondern auch einen gleichen Anteil an den Zinseinkünften erhalte, die aus der breiteren Verteilung und Nutzung von USD-Münzen generiert würden, anstatt eines proportionalen Anteils basierend auf der Verteilung und Nutzung.Benjamin Budish, Analyst von Barclays, bewertet die Coinbase-Aktie weiterhin mit dem Votum "underweight". Das Kursziel liege nach wie vor bei 70,00 USD. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: