NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

85,44 USD -2,14% (07.08.2023, 15:56)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.08.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Piper Sandler:Patrick Moley, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) nach dem Q2-Bericht weiterhin mit "neutral" ein und hebt das Kursziel von 60 USD auf 80 USD an.Der Nettoverlust des Unternehmens sei geringer gewesen als prognostiziert und das bereinigte EBITDA sei besser gewesen als erwartet. Moley sage, dass die Gebührenerfassung im Einzelhandel erneut das höchste Niveau seit mindestens 2018 erreicht habe. Moley sei weiterhin der Ansicht, dass Coinbase in der Lage sei, ein wichtiger Akteur in diesem Bereich zu sein, aber er würde gerne mehr Fortschritte an der Regulierungsfront und eine überzeugende Trendwende in den zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens sehen, bevor er die Aktien positiver bewerte.Patrick Moley, Analyst von Piper Sandler, stuft die Coinbase-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:77,07 EUR -2,85% (07.08.2023, 16:07)