Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.11.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Coinbase: Negativer Analystenkommentar der Bank of America - AktiennewsDie Aktien der Kryptobörse Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) schlossen 7,2% tiefer, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund sei ein negativer Analystenkommentar vonseiten der Bank of America gewesen. Diese habe die Risiken für den Kryptomarkt durch den jüngsten Zusammenbruch der Kryptobörse FTX betont und sehe dadurch Gegenwind für Coinbase.Börsenplätze Coinbase-Aktie:42,45 EUR -3,21% (21.11.2022, 09:03)