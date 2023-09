Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

76,50 EUR +1,99% (12.09.2023, 13:50)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

80,62 USD -1,79% (11.09.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Dan Dolev von Mizuho Securities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein.Laut Dan Dolev von Mizuho gebe es ab dem ersten Quartal 2023 eine "starke Bifurkation" zwischen dem Coinbase-Volumen und dem Bitcoin-Preis. Das Unternehmen glaube, dass dies auf eine "potenzielle Ermüdung" der Privatkunden hinweise. "FOMO verleitet Investoren nicht mehr dazu, mit Bitcoin zu handeln, wenn die Preise steigen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war", so der Analyst in einer Research Note.Mizuho sei der Ansicht, dass sich dies für Coinbase als problematisch erweisen könnte, da das Unternehmen 95% seiner Transaktionseinnahmen aus dem Handel mit Privatkunden generiere. Mizuho befürchte, dass der seit Jahresbeginn verzeichnete Anstieg der Coinbase-Aktie nicht nachhaltig sei. Das Unternehmen erwarte einen "Realitätscheck".Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Coinbase unverändert mit "underperform" ein. Das Kursziel liege bei 27 USD. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: