NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

130,21 USD +1,51% (29.11.2023, 17:10)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein, erhöhen aber das Kursziel von 31 USD auf 35 USD.Die Aktien von Coinbase seien um mehr als 20% gestiegen, seit der CEO von Binance am 21. November einen Vergleich mit dem Justizministerium geschlossen habe. Die Analysten von Mizuho glauben, dass ein Teil der Rally auf die Erwartung möglicher Aktiengewinne für Coinbase im Zuge der Abflüsse von Binance, der größten Börse der Branche, zurückzuführen ist. Die Begeisterung darüber, dass Coinbase von den Schwierigkeiten von Binance profitiere, sei jedoch übertrieben, so die Analysten. Die Daten von Mizuho würden zeigen, dass der Marktanteil von Coinbase am Branchenvolumen nach der Binance-Abwicklung tatsächlich um 30 Basispunkte gesunken sei. Positiv zu vermerken sei laut den Analysten, dass die Handelsvolumina des Unternehmens im November inmitten der Aufregung um die Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-Fonds deutlich gestiegen seien.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Coinbase-Aktie weiterhin mit dem Votum "underperform". (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:117,06 EUR +0,27% (29.11.2023, 17:24)