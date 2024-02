NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein, hebt aber das Kursziel von 60 auf 84 USD an.Die Aktie habe in den letzten zwölf Monaten um mehr als 160% zugelegt, was zu einem hohen 26-fachen EBITDA-Multiplikator des Konsensus 2025 geführt habe. Dies liege deutlich über dem Medianwert von 11 bis 15 für vergleichbare Unternehmen aus den Bereichen Zahlungsverkehr, Börsen und Vermögensverwaltung. Die Sum-of-the-Parts-Analyse deute auf ein 40-prozentiges Abwärtspotenzial für Coinbase-Aktien hin, selbst wenn man "üppige" EBITDA-Margen und -Multiplikatoren auf die Umsatzströme aus Transaktionen, Abonnements und Dienstleistungen sowie Zinseinnahmen anwende.Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:153,22 EUR -2,98% (23.02.2024, 16:16)