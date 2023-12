Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Während der US-Kryptobörsenbetreiber mit der US-Regulierungsbehörde SEC im Clinch liege, feiere das Unternehmen beim Ausbau des internationalen Geschäfts einen weiteren Erfolg: Künftig dürfe Coinbase auch in Frankreich diverse Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte anbieten.Wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe, habe es von der französischen Finanzmarktaufsicht AMF die Zulassung als Virtual Asset Service Provider (VASP) erhalten. Diese erlaube es Coinbase nun, umfangreiche Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen für private und institutionelle Kunden in Frankreich anzubieten. Die Lizenz decke die Verwahrung von digitalen Assets ebenso ab wie deren Kauf und Verkauf mittels staatlichen Zahlungsmitteln wie dem Euro oder digitalen Vermögenswerten (Krypto-zu-Krypto-Handel). Zudem erlaube sie den Betrieb einer Handelsplattform für digitale Vermögenswerte.Coinbase selbst spreche in einem Blogeintrag von einem "Meilenstein" bei der internationalen Expansion. Die französische VASP-Zulassung gelte perspektivisch in allen EU-Ländern, wenn die europäische Krypto-Verordnung MiCA in den kommenden Jahren in Kraft trete. Um in den Genuss der Vorteile dieser Regulierung zu kommen, habe Coinbase in diesem Jahr bereits einen europäischen Hauptsitz in Irland eröffnet."Der Aktionär" habe die Coinbase-Aktie Ende Oktober wieder in die Empfehlungsliste aufgenommen. Seitdem habe sich der Kurs in nur zwei Monaten fast verdoppelt. Mit Blick auf die überaus positiven Vorzeichen am Kryptomarkt bestünden auch weiterhin gute Chancen für eine Fortsetzung der Erholungsrally. Coinbase gehöre daher zu den Favoriten des Anlegermagazins für das Jahr 2024, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link