NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

180,31 USD +8,84% (16.02.2024, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co:Die Analysten von H.C. Wainwright & Co stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe einen massiven Gewinn im vierten Quartal gemeldet und einen positiven Ausblick für das erste Quartal gegeben, so H.C. Wainwright in einer Research-Note an die Anleger. Mit Blick auf die Zukunft sei das Unternehmen optimistisch in Bezug auf Krypto-Asset-Preise und Handelsvolumina für 2024 und glaube, dass die bevorstehende Bitcoin-Halbierung im April, zusammen mit der wachsenden Nachfrage und den zusätzlichen Zuflüssen aus den börsengehandelten Spot-Fonds, bedeutende positive Katalysatoren sein würden. Coinbase werde weiterhin weltweit Marktanteile erobern und seine Position als führende Krypto-Börse in den USA halten, füge H.C. Wainwright hinzu.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co stufen die Aktie von Coinbase unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 115 auf 250 USD. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:170,88 EUR +2,15% (19.02.2024, 10:15)