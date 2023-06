NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.06.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets nehmen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die LupeDie SEC habe Anklage gegen Coinbase erhoben, was nach dem Erhalt einer Wells-Mitteilung am 22. März 2023 weithin erwartet worden sei. Auch wenn die Anklage nicht völlig überraschend komme, dürfte die Art der von der SEC geforderten Entlastung die Anleger beunruhigen, da ein künftiges Verbot von Handelsgeschäften die Relevanz der Coinbase-Plattform erheblich infrage stellen könnte und die Rückforderung unrechtmäßig erzielter Gewinne eine Zahl im Bereich von mehreren Milliarden Dollar impliziere.Wie die KeyBanc zum Zeitpunkt des Erhalts der Wells-Mitteilung erklärt habe, sei angesichts der Schwere der Vorwürfe und der geforderten Abhilfe mit einem langwierigen Rechtsstreit zwischen Coinbase und der SEC zu rechnen. Da die Anklage bzw. die Klage der SEC keine Unterlassungsverfügung zu beinhalten scheine, gehe das Unternehmen davon aus, dass der Betrieb von Coinbase vorerst wie gewohnt fortgesetzt werden könne. Die Hauptsorge des Unternehmens gelte der Relevanz der Coinbase-Plattform ohne Handelsdienste, da diese Dienste als Einstieg in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte dienen würden. (Analyse vom 07.06.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:49,00 EUR +1,51% (07.06.2023, 16:36)