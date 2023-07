NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Moshe Katri von Wedbush Securities:Moshe Katri, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "outperform" ein.Moshe Katri sei der Meinung, dass das Urteil vom 13. Juli im Fall Ripple gegen die SEC wahrscheinlich positiv für den Fall von Coinbase gegen die SEC sei. Im Zusammenhang mit den laufenden Initiativen der SEC zur Einschränkung der Geschäftstätigkeit von Coinbase habe die US-Bezirksrichterin Analisa Torres entschieden, dass die XRP-Verkäufe von Ripple an öffentlichen Kryptowährungsbörsen keine Angebote von Wertpapieren im Sinne des Gesetzes seien, so der Analyst.Moshe Katri, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Coinbase weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 75 auf 110 USD angehoben. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:94,00 EUR -1,30% (14.07.2022, 10:30)