Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

159,36 EUR +4,40% (22.12.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

175,48 USD +4,43% (22.12.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (24.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase habe in diesem Jahr eine echte Rally hingelegt und seit Jahresbeginn fast 400% an Wert gewonnen. Analyst Devin Ryan von JMP Securities sehe das Ende der Fahnenstange aber trotzdem noch nicht erreicht. Er fühle sich an die Anfangstage von Amazon.com erinnert und habe sein Kursziel für die Coinbase-Aktie nun kräftig angehoben.Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate könnte man mittlerweile durchaus zu dem Schluss kommen, dass Coinbase als reiner Börsenbetreiber etwas zu hoch bewertet sei, schreibe der Experte in einer aktuellen Studie. Betrachte man jedoch Coinbase als einen Branchenführer, der den Einstieg in die Welt der digitalen Vermögenswerte ermögliche, dann relativiere sich die Bewertung. Der Markt für digitale Assets könnte sich in den nächsten zehn Jahren etwa verfünffachen und Coinbase überproportional von dieser Entwicklung profitieren, so JMP Securities, denn: "Wir glauben, dass Coinbase das Potenzial hat, einer der wenigen Netzwerkgewinner in einer Branche zu werden."Insbesondere im Hinblick auf die Einführung neuer Funktionen und die Erschließung neuer Umsatzströme sehe der Analyst bei Coinbase Parallelen zu den frühen Tagen des heutigen E-Commerce-Riesen Amazon.cpm. "Coinbase steht noch ganz am Anfang der Reise, aber wir sehen in der Geschichte und der Mentalität des Unternehmens viele der gleichen Eigenschaften wie vor Jahrzehnten bei Amazon.com", so Ryan.Wachstumspotenzial für das Unternehmen sehe er in sämtlichen Bereichen, die mit dem Besitz und dem Verkauf von digitalen Vermögenswerten zu tun hätten. Denn deren Ökosystem habe nach Einschätzung der Investmentbank das Potenzial, eines Tages praktisch alle Aspekte der Wirtschaft zu berühren. Dem Analysten sei dabei auch klar, dass der Weg dorthin kein leichter werde - weder für den Kryptomarkt noch das Unternehmen. Er spiele damit auf den Kryptowinter im Vorjahr an, den einige Kryptofirmen nicht überstanden hätten. Die Überlebenden hätten allerdings etwas richtig gemacht und die heutigen Marktführer könnten langfristig erfolgreich sein.Der bullishe Analystenkommentar habe der Coinbase-Aktie vor den Weihnachtsfeiertagen weiteren Rückenwind geliefert. Zeitweise sei es am Freitag im US-Handel um rund 5% auf ein neues Jahreshoch nach oben gegangen. Seit "Der Aktionär" das Papier vor rund acht Wochen zum Kauf empfohlen habe, belaufe sich das Kursplus nun bereits auf rund 100%.Investierte Anleger könnten nach diesem Lauf über Teilgewinnmitnahmen nachdenken, aber mit der verbliebenen Position und nachgezogenem Stopp die Gewinne laufen lassen. Risikofreudige Neueinsteiger könnten an schwächeren Tagen einen Fuß in die Tür stellen. Denn dank positiven Vorzeichen am Kryptomarkt sehe "Der Aktionär"gute Chancen für eine Fortsetzung der Rally und habe Coinbase daher als einen der Favoriten für das Jahr 2024 auserkoren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2023)