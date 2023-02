Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der US-Kryptobörsenbetreiber habe am Dienstagabend erwartungsgemäß schwache Zahlen vorgelegt, aber immer noch besser abgeschnitten, als von der Wall Street befürchtet. Trotz heftiger Schwankungen habe die Coinbase-Aktie darauf unter dem Strich nur mit einem moderaten Minus reagiert, welches Cathie Wood von ARK Invest direkt zum Nachkauf genutzt habe.Wie aus einer E-Mail an die Investoren hervorgehe, habe ARK Invest am Mittwoch weitere 13,2 Mio. USD in Coinbase-Aktien investiert. Der Großteil davon, nämlich 181.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. USD, seien in das Flaggschiff des Unternehmens, den ARK Innovation ETF (ARKK), geflossen. Damit sei es der bisher größte Kauf von Coinbase-Aktien dieses Fonds im laufenden Jahr gewesen. Insgesamt halte ARK Im Innovation ETF damit nun rund 6,17 Mio. Coinbase-Aktien im Wert von etwa 377,6 Mio. USD. Coinbase sei mit einer Gewichtung von 5,06% die sechsgrößte Position des Fonds.Weitere 31.547 Papiere im Wert von 1,93 Mio. USD gabe ARK Invest außerdem in den Next Generation Internet ETF (ARKW) nachgekauft. Auch dort zähle Coinbase mit einer Gewichtung von 6,84% zu den größten Positionen.Wegen der Krypto-Talfahrt über weite Strecken des Vorjahrs habe Coinbase am Dienstagabend nach US-Börsenschluss heftige Umsatz- und Ergebniseinbußen gemeldet. Auch die Nutzerbasis sei zum Jahresende weiter geschrumpft. Die Analysten hätten im Schnitt aber noch stärkere Rückgänge befürchtet. Zudem habe das Management um CEO Brian Armstrong angekündigt, den Fokus im laufenden Jahr auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen legen zu wollen.ARK-Invest-Gründerin Cathie Wood sei bekanntlich ungemein bullish für Bitcoin und Co. Würden ihre Langfrist-Prognosen Realität, würde das auch Coinbase als einem der größten und prominentesten Handelsplätze für digitale Assets massiven Rückenwind liefern. So gesehen mache der Nachkauf aus ihrer Warte absolut Sinn. Auch den "Aktionär" stimme das Ausbleiben einer neuerlichen Kurskatastrophe nach den Zahlen zuversichtlicher, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.