Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.JPMorgan habe die Coinbase-Aktie am Dienstag von "Neutral" auf "Underweight" heruntergestuft. Die Analysten würden nicht daran glauben, dass die Bitcoin-ETFs sich positiv auf die Kryptowährung auswirken werde. Stattdessen würden sie davon ausgehen, dass sie die Marktteilnehmer enttäuschen würden. Coinbase starte mit einem Abschlag von rund fünf Prozent in den Handel."Wir sehen ein größeres Potenzial für das Nachlassen der Begeisterung für Kryptowährungs-ETFs, was zu niedrigeren Token-Preisen, niedrigerem Handelsvolumen und niedrigeren Nebeneinnahmemöglichkeiten für Unternehmen wie Coinbase führen könnte", habe JPMorgan-Analyst Kenneth Worthington gesagt. Das Kursziel für die Aktie habe er bei 80 Dollar belassen, was einem Abschlag von mehr als 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspreche.Zwar seien die bei Bloomberg gelisteten Analysten im Durchschnitt nicht derart skeptisch wie Worthington, was das Kursziel betreffe. Doch sie sähen trotz der frisch zugelassenen Bitcoin-ETFs und der damit einhergehenden zusätzlichen Einnahmequelle für Coinbase als Verwahrstelle kein weiteres Potenzial für die Aktie.Von den 28 aufgeführten Experten würden zwölf raten, die Papiere des Kryptobörsenbetreibers zu verkaufen. Von den übrigen 16 empfehle je die Hälfte die Aktie zu halten bzw. zu kaufen.Im Gegensatz zum Gros der Analysten sehe DER AKTIONÄR viel Potenzial für die Coinbase-Aktie. Die Bitcoin-ETFs würden weitere Kapitalzuflüsse verzeichnen und damit auch Coinbase satte Einnahmen als Verwahrstelle bescheren.Anleger greifen zu und beachten den Stopp bei 105,00 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2024)