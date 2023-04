NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (27.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co:Die Analysten von H.C. Wainwright & Co stufen die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" ein.Coinbase sei die größte zentralisierte Kryptowährungsbörse in den USA und die zweitgrößte der Welt, die 2022 ein Krypto-Handelsvolumen von insgesamt 830 Milliarden USD für private und institutionelle Anleger abgewickelt habe, so H.C. Wainwright & Co in einer Research-Note. Man schließe nicht aus, dass die Aktie kurzfristig weiter unter Druck geraten könnte, wenn die Anleger mehr über die Untersuchung der SEC und mögliche Maßnahmen gegen Coinbase erfahren würden. Es sei jedoch kurz- bis mittelfristig "sehr konstruktiv" für die Aktie, basierend auf der aktuellen Bewertung und der Lage im Krypto-Preiszyklus. "Der Krypto-Winter ist vorbei und der Frühling hat begonnen", schreibe H.C. Wainwright.Die Analysten von H.C. Wainwright & Co starten die Coverage der Aktie von Coinbase mit "buy" und dem Kursziel von 75 USD. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:49,905 EUR +2,21% (27.04.2023, 15:10)