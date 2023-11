NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

76,73 USD -0,51% (31.10.2023)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (01.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von der Citigroup:Peter Christiansen, Analyst der Citigroup, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).Die Aktie schwanke seit den Ergebnissen des letzten Quartals in einer engen Bandbreite, da die Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens mit der SEC weitergehen würden. Während die Krypto-Volumina im dritten Quartal branchenweit weiterhin rückläufig seien, biete der Sieg von Ripple und nun auch von Greyscale vor Gericht "einige grüne Triebe für den Raum", so der Analyst. Citi halte weiterhin an der Position von Coinbase fest, bleibe aber auf neutral, bis das regulatorische Bild klarer werde.Peter Christiansen, Analyst der Citigroup, bewertet die Aktie von Coinbase weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 105,00 auf 90,00 USD reduziert. (Analyse vom 01.11.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:72,64 EUR -0,36% (01.11.2023, 11:17)