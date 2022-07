Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

74,00 EUR +14,92% (20.07.2022, 21:10)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

74,06 USD +12,50% (20.07.2022, 20:56)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie des US-Kryptobörsenbetreibers Coinbase lege am Mittwoch in der Spitze um weitere16 Prozent zu. Das liege nicht nur an den jüngsten Kursgewinnen am Kryptomarkt. Auch eine Erklärung des Unternehmens bezüglich den Insolvenzen mehrerer Kryptofirmen komme bei den Investoren sehr gut an.In einem am Mittwoch veröffentlichten Blogartikel würden hochrangige Manager erklären, dass Coinbase nicht direkt vom Kollaps mehrere Kryptofirmen in der jüngeren Vergangenheit betroffen sei. In dem Statement würden explizit Three Arrows Capital (3AC), Celsius und Voyager Digital genannt, die in den vergangenen Wochen alle Insolvent hätten anmelden müssen. Coinbase habe demnach mit keiner dieser Firmen ein "Finanzierungsengagement" gehabt.Viele dieser Unternehmen seien mit kurzfristigen Verbindlichkeiten, die nicht mit illiquiden Vermögenswerten mit längerer Laufzeit übereingestimmt hätten, überschuldet gewesen. Der Grund für ihren Zusammenbruch sei daher nach Auffassung von Coinbase nicht auf kryptospezifisch, sondern kreditspezifisch gewesen."Wir haben uns nicht auf diese Art riskanter Kreditpraktiken eingelassen und uns stattdessen darauf konzentriert, unser Finanzierungsgeschäft mit Umsicht und bewusster Ausrichtung auf den Kunden aufzubauen", heiße es in dem Statement weiter.Mit der Veröffentlichung gehe das Krypto-Unternehmen in die Offensive und versuche, das Vertrauen der eigenen Investoren und Plattform-Nutzer wieder zu stärken. Nachdem die enormen Kursverluste am Kryptomarkt selbst größere Branchenplayer in Liquiditätsnöte gebracht habe, sei zuletzt die Sorge gewachsen, dass die Krise in der Branche weiter um sich greifen könnte.Seit Börsenschluss am Freitag habe die Coinbase-Aktie fast 40 Prozent aufgeholt. Der seit dem Allzeithoch im November 2021 gültige Abwärtstrend sei aber nach wie vor intakt, denn zuvor sei der Kurs im Tief um fast 90 Prozent gecrasht.Nach dieser Entwicklung steht der Titel derzeit nur auf der Beobachtungliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: