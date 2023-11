NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

106,10 USD +7,12% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die US-Bank sehe hohe Erwartungen für die Auswirkungen eines börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds auf die Kryptowährungsmärkte, wie der Anstieg des Bitcoin-Preises um fast 50% in den letzten zwei Monaten nahelege, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ansichten von JPMorgan für die Einführung und das Wachstum von Krypto-ETFs seien eher gedämpft. Wenn aber die Konsensmeinung richtig sei, werde Coinbase kurzfristig ein Nutznießer sein, da die Bitcoin-Verwahrungs- und Überwachungseinnahmen den Rückgang des Bitcoin-Handelsvolumens mehr als ausgleichen würden, da Vermögenswerte zu ETFs migrieren würden. Mittelfristig sehe JPMorgan allerdings in Krypto-ETFs eine Bedrohung für Coinbase, da sich das Wachstum neuer Konten verlangsame, wenn neue Krypto-Investoren ihr erstes und möglicherweise letztes Engagement über ETFs und nicht über Coinbase erhalten würden.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Coinbase-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 80 USD bestätigt. (Analyse vom 19.11.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:96,06 EUR -0,93% (21.11.2023, 12:29)