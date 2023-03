Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

55,10 EUR +9,70% (13.03.2023, 17:42)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

59,70 USD +11,71% (13.03.2023, 16:55)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Sorgen um den US-Bankensektor könnten die Aktie von Coinbase zum Start in die neue Woche nicht aufhalten, im Gegenteil: Rund eineinhalb Stunden nach Handelsstart an der Wall Street notiere sie mehr als zehn Prozent höher. Rückenwind liefere dabei natürlich die kräftige Gegenbewegung am Kryptomarkt - aber nicht nur.Mit Silvergate Capital in der Vorwoche und Signature Bank am Wochenende hätten zuletzt zwei Nischenbanken dichtmachen müssen, die zahlreiche Kryptofirmen zu ihren Kunden gezählt hätten. Der Kryptobranche in den USA seien damit auf einen Schlag zwei wichtige Finanzdienstleister ausgefallen.Daraufhin habe bei Twitter Spekulationen die Runde gemacht, ob nicht der Kryptobörsenbetreiber Coinbase künftig als eine Art Neobank in die Bresche springen und Banking-Funktionen im Kryptobereich für Unternehmen, Family Offices und vermögende Privatkunden anbieten könnte.Coinbase-Chef Brian Armstrong habe auf einen entsprechenden Tweet geantwortet, dass dies definitiv etwas sei, worüber man bei Coinbase bereits nachgedacht habe. Er habe aber auch klar gemacht, dass dafür zunächst noch einige weitere Features nötig seien, die sein Unternehmen bislang noch nicht anbieten könnte.Geneinsam mit der kräftigen Gegenbewegung bei Bitcoin und Co sorge das bei den Investoren am Montag aber dennoch für Fantasie - zumal Coinbase dringend die große Abhängigkeit vom Privatkundengeschäft senken müsse. Der Aufbau einer Firmenkundenbank im Kryptobereich wäre da eine spannende Option.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: