Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Coinbase.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

44,07 EUR +2,48% (02.12.2022, 19:03)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

46,28 USD +2,23% (02.12.2022, 18:49)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (02.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der überraschende Crash von FTX und eine Reihe weiterer Pleiten im Sektor hätten die weltweite Krypto-Gemeinde in Panik versetzt. Der Bitcoin sei infolge der gestiegenen Verunsicherung unter 20.000 Dollar gerutscht. Die Aktien etlicher Firmen mit Bezug zu der Branche hätten ebenfalls im Kurs nachgegeben. Bei einer sollten Anleger zugreifen, würden Analysten sagen.FTX-Pleite hin oder her: Piper Sandler sei überzeugt, dass die Krise langfristig positive Auswirkungen auf die führende US-Krypto-Börse Coinbase haben werde. "Wir glauben, dass Coinbase über eine sehr starke Cash-Position verfügt und langfristig sogar von der FTX-Insolvenz profitieren könnte", habe Analyst Richard Repetto in einer Freitagsnotiz geschrieben. Das Unternehmen habe sein "overweight"-Rating bekräftigt und sein Kursziel von 100 Dollar für die Aktien der Krypto-Börse.Die Aktie von Coinbase steige am Freitag um 4,3 Prozent auf 47,20 Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs, besitze Coinbase nach Einschätzung des Analysten somit ein Potenzial von deutlich mehr als 100 Prozent.Auch wenn Piper Sandler der Meinung sei, dass sich Coinbase besser entwickeln werde, sehe das Unternehmen die dringende Notwendigkeit eines Personalabbaus, um die Kosten in den Griff zu bekommen und den Shareholder Value zu erhalten, falls die FTX-Pleite zu einem längeren "Krypto-Winter" führe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.