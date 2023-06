Am Mittwochmorgen notiere der Bitcoin mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht knapp unterhalb von 27.000 Dollar - und damit fast wieder auf dem Niveau vom Wochenanfang, bevor die SEC gegen Binance und Coinbase geklagt habe. Auf Sicht von sieben Tagen belaufe sich das Minus auf moderate 0,7 Prozent - als wäre nichts gewesen.



Auch der übrige Kryptomarkt habe sich wieder ins Plus gekämpft, nachdem viele Top-Coins zunächst noch größere Verluste als der Bitcoin erlitten hätten. Der Grund liege auf der Hand: Im Gegensatz zum Bitcoin, der von den US-Aufsehern bislang zweifelsfrei als Ware ("Commodity") angesehen werde, sei bei vielen anderen Kryptowährungen unklar, ob und inwieweit es sich bei ihnen um Wertpapiere ("Securities") im Sinne der US-Kapitalmarktgesetze handle.



Da Coinbase unter anderem Vorgeworfen werde, in den USA den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren ermöglicht zu haben, dürfte diese Frage im Zuge des Prozesses ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Am Mittwochmorgen habe sich die Lage aber auch hier zunächst wieder beruhigt. Auf 24-Stunden-Sich würden die meisten Coins und Token in den Top 100 nach Market Cap wieder im Plus notieren.



Der Kryptomarkt reagiere geradezu trotzig auf die Klagen der SEC. Gleichzeitig sorge das Vorgehen der Behörde gegen zwei der größten Krypto-Handelsplätze der Welt natürlich für zusätzliche Unsicherheit in einem Markt, der ohnehin von geringer Liquidität und dem Makro-Umfeld belastet sei.



Bitcoin-Investoren sollten sich daher kurz- und mittelfristig auf einen Anstieg der Volatilität und eine Fortsetzung der Richtungssuche einstellen. Auf lange Sicht bleibe DER AKTIONÄR aber klar bullish für die digitale Leitwährung. (07.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Kryptomarkt zu Wochenbeginn geschockt: Erst verklagte sie am Montag die weltgrößte Kryptobörse Binance, am Dienstag dann deren Rivalen Coinbase, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurz nach Bekanntwerden der SEC-Klage gegen Coinbase sei der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) am Dienstagnachmittag bei rund 25.435 Dollar auf ein neues Tief seit Mitte März gefallen. Das tags zuvor als Reaktion auf die Klage gegen Binance erreichte Verlaufstief habe er damit noch einmal um zehn Dollar unterschritten. Alleine seit Montagmorgen habe er auf diesem Niveau mehr als sechs Prozent beziehungsweise fast 1.700 Dollar verloren.Der Blick auf den 7-Tage-Chart zeige jedoch: Unmittelbar nachdem der Kurs das Mehrwochentief gefallen sei, hätten die Bullen wieder angegriffen und den Bitcoin zurück nach oben gehievt. Bereits am Dienstagabend habe er auf 24-Stunden-Sicht mehr als sechs Prozent im Plus notiert, habe dabei zeitweise die 27.000er-Marke zurückerobert.