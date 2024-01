NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

150,00 USD -0,85% (11.01.2024, 16:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (11.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Mizuho Securities USA nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die SEC-Genehmigung für den Spot-Bitcoin Exchange Traded Fund seine keine gute Nachricht für Coinbase, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Potenzielle Vorteile für die Einnahmen des Unternehmens aus Bitcoin-ETFs könnten gedämpfter sein als gedacht, mit nur 1 bis 2% Vorteil aus Verwahrungsgebühren und 5 bis 10% Gesamtvorteil, wenn die ETFs zusätzlichen Spot-Bitcoin-Handel antreiben würden. Außerdem könnte eine stärkere Kannibalisierung des margenstarken Bitcoin-Spothandels und/oder ein Anteilsverlust bei Brokern, die ETF anbieten würden, die künftigen Vorteile ausgleichen. Mizuho Securities USA erwarte, dass die Fundamentaldaten von Coinbase in den kommenden Quartalen als schmerzhafte Realitätsprüfung dienen würden.Mizuho Securities USA hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie mit einem Kursziel von 54 USD bestätigt. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:135,42 EUR -1,81% (11.01.2024, 16:15)